Çanakkale'de fırtına sebebiyle bazı ada seferleri iptal
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Çanakkale'de fırtına sebebiyle bazı ada seferleri iptal

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası sebebiyle bazı ada seferlerini iptal etti.

27.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:44
Çanakkale'de fırtına sebebiyle bazı ada seferleri iptal

'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey 'ndeki lodos fırtınası sebebiyle bazı ada seferlerini iptal etti.


Kuzey Ege Denizi'nde etkisini arttıran fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, bölgedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferlerini iptal etti.


Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.


Öte yandan Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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