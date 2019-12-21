Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla bazı hatlarda yarın feribot seferi yapılamayacak.
Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla bazı hatlarda yarın feribot seferi yapılamayacak.
Bölgede bugün akşam başlaması öngörülen fırtına nedeniyle, planlanan iki seferin saatleri geriye çekildi. Gökçeada-Kabatepe hattında saat 18.00'de başlayacak sefer 17.00'ye, Kabatepe-Gökçeada güzergahındaki saat 20.00 seferi de 19.00'a alındı.
Aynı gerekçeyle, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.