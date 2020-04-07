Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (5) GÖKÇEADA'YA YARIN TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA'YA YARIN TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA