Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3)
KİLİTBAHİR SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIÇanakkale'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasında sabah saat 10.00'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri, Kilitbahir'den saat 16.00 itibariyle başladı.
07.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:08
ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI
Çanakkale'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasında sabah saat 10.00'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri, Kilitbahir'den saat 16.00 itibariyle başladı. Çanakkale'den ise saat 16.30 itibariyle başlayacak.
Kaynak: DHA