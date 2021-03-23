Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor
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Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor

23.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:01
Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "23 Mart Salı günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında, olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı açıklaması yapıldı. Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın; bugün sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Çarşamba öğle saatlerinde kuzeyinde, gece saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor
Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor
Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor
Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor
Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor
Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor
Çanakkale'de fırtına beklentisiyle ada seferleri yapılamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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