Çanakkale'de firari hükümlü bindiği takside yakalandı
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Çanakkale'de firari hükümlü bindiği takside yakalandı

29.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:40
Çanakkale'de firari hükümlü bindiği takside yakalandı

Çanakkale'de, hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince bir takside yakalandı.

Çanakkale'de, hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince bir takside yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın'dan kaçtığı belirtilen K.Ç'nin Çanakkale'ye geldiğini tespit etti.

Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "yaralama" ve "gasp" suçlarından da aranan hükümlü, teknik takibe alındı.

Kent merkezinde bir takside K.Ç. ile yanında bulunan Ç.Ç, M.Ö, C.F.T. ve A.T.P. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda 150 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden K.Ç, Ç.Ç. ve M.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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