Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

16.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:58
Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'nin Biga ilçesinde olduğu ihbarını aldı.

Adresi tespit edilen R.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.

Hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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