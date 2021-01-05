Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek, firari S.D'nin bir yakınının evinde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

S.D'yi yakalayan ekipler, bu kişiye yardımcı oldukları öne sürülen B.K, A.K. ve H.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.D, cezaevine teslim edildi.

Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay