Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı
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Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:30

Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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