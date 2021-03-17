Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı
17.03.2021 08:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:30
Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale'de fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Toykuyu, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı