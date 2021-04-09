Çanakkale'de, FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı (2)

YAKALANDILARÇanakkale merkezli Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan ilçeleri ile Diyarbakır, Yozgat, Manisa, Mardin, Bolu, Aksaray ve Antalya'da FETÖ/PDY'nin 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 15 şüpheli yakalandı.

YAKALANDILAR

Çanakkale merkezli Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan ilçeleri ile Diyarbakır, Yozgat, Manisa, Mardin, Bolu, Aksaray ve Antalya'da FETÖ/PDY'nin 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 15 şüpheli yakalandı. Yazı işleri müdürü, icra müdürü, eski cezaevi müdürü, destek hizmetleri müdürü, 3 infaz koruma memuru, 3 zabıt katibi, mübaşir ile öğretmen, teknisyen, hizmetli ve polis memuru olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı