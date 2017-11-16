Çanakkale'de Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.



Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 3 muvazzaf hava astsubayı gözaltına alındı. Daha sonra şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ÇANAKKALE