Çanakkale'de, Fetö'den 3 Astsubaya Gözaltı (2)

Çanakkale'de, Fetö'den 3 Astsubaya Gözaltı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 astsubaydan 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de, Fetö'den 3 Astsubaya Gözaltı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 astsubaydan 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.