Çanakkale'de, Fetö'den 3 Astsubaya Gözaltı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 astsubaydan 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16 Kasım 2017 Perşembe 23:57
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çanakkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 astsubaydan 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.