Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldı
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Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldı

Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldı
01.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:11

Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldıÇANAKKALE Boğazı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Gestaş'a ait feribotlar, denizciler için 1 dakika boyunca düdük çaldı.

Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldı

ÇANAKKALE Boğazı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde Gestaş'a ait feribotlar, denizciler için 1 dakika boyunca düdük çaldı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu'nun (ITF), çağrısıyla, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş firması feribotları saat 12.00'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle 1 dakika süreyle düdük çaldı. Düdüklerin, koronavirüs salgını nedeniyle denizlerde mahsur kalan denizciler ve dünya limanlarında bekleyen gemiler için çaldığı belirtildi.

Ayrıca, denizcilerin gemilerindeki çalışma sürelerini uzatmak zorunda kaldıkları, hayati ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere gıda, yakıt ve mal tedariklerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla çalışan denizcilerin, koronavirüs nedeniyle karşılaştıkları seyahat kısıtlamalarına da dikkat çekildi.

Çanakkale'de feribotlar, düdüklerini denizciler için çaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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