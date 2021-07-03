ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
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ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nın Avrupa yakasında Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerinde, kent merkezine geçiş yapmak isteyen sürücülerin araçları, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

ÇANAKKALE Boğazı'nın Avrupa yakasında Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerinde, kent merkezine geçiş yapmak isteyen sürücülerin araçları, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Yaz aylarında tatilcilerin, İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki kentlerden, Kuzey Ege'deki turizm merkezlerine hareket etmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı'ndaki feribot iskelelerinde de yoğunluk yaşanıyor. Temmuz ayı ile başlayan normalleşmenin ardından da Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi ve Assos sahilleri ile Edremit Körfezi'ne gitmek isteyen tatilcilerin araçları, Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasındaki Lapseki ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle, Gestaş firmasına ait feribotlar, saatsiz olarak çalışmaya başladı. Çanakkale-Eceabat hattında 2, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında ise 7 feribot dolmuş usulü sefer yapıyor.

Özellikle Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyü feribot iskelelerindeki araç kuyruğu, akşam saatleriyle birlikte yaklaşık 2 kilometreyi buldu. Kilitbahir köyündeki feribot iskelesinde feribot sırası bekleyen araç kuyruğu, Çamburnu mevkiine kadar uzadı. Uzun kuyrukta feribot sırasının kendisine gelmesini bekleyen vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle bunaldıklarını belirtti.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU
ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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