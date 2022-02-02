ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ - Haberler
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ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı, Bozcaada-Geyikli hattında ise tüm feribot seferleri iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı, Bozcaada-Geyikli hattında ise tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 ve 18.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise saat 19.00'da sefer yapılacağı belirtildi.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

ÇANAKKALE'DE FERİBOT SEFERLERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ege Denizi, Bozcaada, Gökçeada, Fırtına, Güncel, Haber

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