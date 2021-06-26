Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinden Karabiga istikametine seyir halinde olan Arif Zorlu'nun kullandığı 16 JN 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 17 ACG 941 plakalı otomobille Ak Köprü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesi'ne kaldırılırken, Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Çanakkale'nin Biga ilçesine geldiği, kazanın gezi sonrası dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

(Toprak Akkaya/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı