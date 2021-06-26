Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinden Karabiga istikametine seyir halinde olan Arif Zorlu'nun kullandığı 16 JN 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 17 ACG 941 plakalı otomobille Ak Köprü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesi'ne kaldırılırken, Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Çanakkale'nin Biga ilçesine geldiği, kazanın gezi sonrası dönüş yolunda olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu
1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
1 saniye sonrası facia! Yayanın iki araç arasında kaldığı kaza saniye saniye kamerada
Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü
Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Şevval Şahin Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Burak Elmas Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 23:54:31. #1.16#

title