Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobilin traktörün çektiği biçerdöver bıçağına arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
20.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:44

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir otomobilin traktörün çektiği biçerdöver bıçağına arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayramiç-Ezine karayolunun Yağcılar odun deposu yakınlarında, Ali K. idaresindeki biçerdöver bıçağı çeken 17 TJ 103 plakalı traktör tarladan yola çıktı. Ezine istikametine gitmekte olan Gürsel Akgün (59) idaresindeki 17 GA 887 plakalı otomobil, biçerdöver bıçağı çeken ve trafik ışıklandırması bulunmayan traktöre arkadan çarptı. Biçerdövere saplanan arabada bulunan sürücü Akgün ve yanındaki Ahmet Uzunoğlu (71) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlı ekipleri, sürücü Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta sıkışan Uzunoğlu, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzunoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan Uzunoğlu'nun Bayramiç'e bağlı Çırpılar köyünün eski muhtarı ve kooperatif başkanı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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