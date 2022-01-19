Çanakkale'de evinin önünde ölü bulunan avukat toprağa verildi

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Çanakkale'de evinin önünde ölü bulunan avukat Ali Serkan Yurt (42), toprağa verildi.

Önceki gece komşuları tarafından merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Oğuz Kaan Sokak'ta bulunan Troia Prestige Sitesi'nin bahçesinde ölü bulunan Yurt'un otopsisi tamamlandı.

Yurt'un otopsi raporunda ölüm nedeni, "yüksekten düşmeye bağlı kafa travması" olarak geçti.

Soruşturma sonucunda ise Ali Serkan Yurt'un ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Avukat Yurt'un olay günü öğle saatlerinde, göğüs ağrısı şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine başvurduğu, yapılan kontrollerinde bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

Yurt için öğle vakti Yalı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi, genç avukatın cübbesi tabutunun üzerine sarıldı.

Törene, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Baro Başkanı Soner Aydın ile mesai arkadaşları ve çok sayıda avukat katıldı.

Ali Serkan Yurt, burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.