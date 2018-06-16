Talihsiz Adam Koltukta Uyurken Evine Yıldırım Düşünce Ağır Yaralandı
Çanakkale'de 45 yaşındaki talihsiz adam koltukta uyurken evine yıldırım isabet etti. Vücudunda yanıklar oluşan talihsiz adam ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de 45 yaşındaki talihsiz adam koltukta uyurken evine yıldırım isabet etti. Vücudunda yanıklar oluşan talihsiz adam ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Edinilen bilgiye göre, Çataltepe köyünde 45 yaşındaki Murat Özmen, evinde koltukta yattığı esnada eve yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Murat Özmen'e ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.
Ardından Özmen, ambulans helikopterle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım düşen evin çatısında ve duvarlarında hasar oluştu.
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