Çanakkale'de 'evde kal, biz sana kitabını getiririz' uygulaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Çanakkale'de 'evde kal, biz sana kitabını getiririz' uygulaması - Haber
Kemalpaşa Mahallesi, Çanakkale, Kültür Sanat

Çanakkale'de 'evde kal, biz sana kitabını getiririz' uygulaması

Çanakkale'de 'evde kal, biz sana kitabını getiririz' uygulaması Korona virüs kitap satışlarını düşürdü Çanakkale'de uzun yıllar faaliyette olan bir kitabevi, korona (Covid-19) virüs salgını nedeniyle muhteşem bir kampanya başlattı.

03.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:25

Çanakkale'de 'evde kal, biz sana kitabını getiririz' uygulaması

Korona virüs kitap satışlarını düşürdü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de uzun yıllar faaliyette olan bir kitabevi, korona (Covid-19) virüs salgını nedeniyle muhteşem bir kampanya başlattı. Vatandaşların sağlığını düşünen kitabevi çalışanları, 'Evde kal Çanakkale, biz sana kitabını getiririz' diyerek evlere servis başlattı.

Kemalpaşa Mahallesi Fetvane sokakta çok uzun süredir faaliyette bulunan bir kitabevi korona virüs salgınından dolayı vatandaşlara güzel bir hizmet sunuyor. Devlet yetkililerin 'Evde kal' çağrılarına destek veren ve bunu geliştiren kitabevi çalışanı Faruk Akdemir, " Ülkemizde ve dünyada maalesef korona virüs salgını var. Bütün devlet yetkilileri insanların evde kalmasını tavsiye ediyor, biz de buna uyduk. 'Evde kal Çanakkale, biz sana kitabını getiririz' diye bir kampanya başlattık. Bütün Çanakkale'ye kitap servisi yaparak kapılarına kadar götürüyoruz" dedi.

Tüm kitaplar mevcut

Okuma kitabından, ders kitaplarına kadar geniş bir yelpazeye sahip olduklarını kaydeden Akdemir, "Aradıkları her tür kitabın mevcut, "Ana sınıfından, ALES hazırlığa kadar çok geniş bir ürün yelpazemiz var zaten. İnsanların evden çıkmasını engellemek için faydamız olsun diye sosyal medyada da devamlı çağrıda bulunuyoruz. Vatandaşın bu kampanya ya şuanda oldukça yüksek. Aslında ilk günler biraz düşüktü ama biz bunun duyurularını yaptıkça insanların merakını da celp etti. Şuan gayet evde kal çağrısına uyuyorlar ve kampanyaya da destek veriyorlar. Evden çıkmıyorlar, biz de kitapları evlerine götürüyoruz" diye konuştu.

Korona virüs öncesine göre kitapların satışlarının düştüğünü de sözlerine ekleyen Akdemir, " Şuanda çok fazla düşüş var ama biz işten ziyade insanların evde kalmasını istiyoruz. Çünkü, akşama kadar buraya gelen giden olursa maalesef bizim de sorunlar yaşama ihtimalimiz olur" şeklinde konuştu.

Temassız ödeme

Kredi ya da banka kartlarıyla da temassız ödeme seçeneği sunan kitabevinin bu uygulaması vatandaşlardan tam not aldı.

Çanakkale'de 'evde kal, biz sana kitabını getiririz' uygulaması

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Çanakkale'de 'evde kal, biz sana kitabını getiririz' uygulaması
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi Haber
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haber
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap Haber
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma'ya olay cevap
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Talisca'dan Beşiktaş itirafı: Ayrılırken her şeyi düşündüm
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Levent Dörter İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Nihat Özdemir Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 'evde kal, biz sana kitabını getiririz' uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 11:35:35. #1.15#
title