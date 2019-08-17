Çanakkale'de ev yangını

17.08.2019 11:51

ÇANAKKALE'de 4 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastanede tedaviye alındı.

Saat 08.30 sıralarında, Cevatpaşa Mahallesi Yüksek Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ev ile içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yoğun duman tüm apartmanı sarınca diğer katlarda oturanların yardımına itfaiye ekipleri koştu. Apartmandakiler, itfaiye ekiplerince balkondan yangın merdivenine alınarak kurtarıldı. Yangında dumanda etkilenen yaşlı kadın ise ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir kedi ise dumandan etkilenmemesi için sahibi tarafından kafesiyle apartman dışına çıkarıldı.

Yangının meydana geldiği zemin katta oturan ve yangın çıktığı sırada duşta olduğunu belirten Gökalp Taşçı (27), "Gece düğünden gelmiştik. Eşim ve kardeşim evdeydi. Ben duşa girerken, eşim ve kardeşim Güzelyalı'ya babamın yanına gittiler. Duşa girdikten 15 dakika sonra çıktığımda her tarafı duman kaplamış. Evden siyah siyah dumanlar yükseliyordu. Komşuların zillerine basıp, yangın olduğunu haber vermeye başladım. Kendimi zor attım dışarı, zaten itfaiye ekipleri çekip aldı beni içeriden. Havada gök gürültüsü vardı. Ben ütü yapmıştım. Ütünün fişini çıkarmıştım. Ocakta da bir şey yoktu. Sadece televizyon açıktı. O kadar" dedi.



Kaynak: DHA