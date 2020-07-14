Çanakkale'de ev yangını: 1 ağır 2 yaralı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki katlı bir evin alt katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki katlı bir evin alt katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ayvacık'ın Fatih Mahallesi Aşıklar Caddesi üzerinde Hatice Yılmaz'a ait iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evde engelli kızı ile beraber yaşayan Hatice Yılmaz kendini evin dışarısına atarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada yangın yerine Hatice Yılmaz'ın oğlu Necmi Yılmaz ve itfaiye ekipleri geldi. Necmi Yılmaz itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında eve girerek engelli kardeşi Nalan Yılmaz'ı kurtarmaya çalıştı. Yangında kardeşinin kurtarmaya çalışan Necmi Yılmaz hafif yaralanırken, kardeşi Nalan Yılmaz (57) ağır yaralı olarak evden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Nalan Yılmaz Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA