ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
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ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdıÇANAKKALE'de 2 gündür etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlarda balık çeşidi azaldı, fiyatlar yükseldi.

Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı

ÇANAKKALE'de 2 gündür etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlarda balık çeşidi azaldı, fiyatlar yükseldi.

Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj nedeniyle uzun süredir avlanamayan balıkçılar, son 2 gündür de poyraz fırtınası nedeniyle denize açılamadı. Bunun sonucunda balıkçı tezgahlarında çeşitlilik azaldı, fiyatlar yükseldi. Bugün balıkçı tezgahlarında deniz çipurası 70, deniz levreği 100, istavrit 35, mırmır 70, kupa 30, hamsi 35, gümüş 25 liradan satıldı.

Balıkçı esnafı Şevket Değirmencioğlu, Marmara Denizi'nde yaklaşık 1,5 aydır görülen müsilaj nedeniyle balıkçıların avlanamadığını belirterek, Balıkçılar ağ atamıyor. Çok az sayıda balıkçı avlanmaya çıkıyor. Bu nedenle de az balık tutuluyor. Tüm bunlar da fiyatlara yansıyor. Ayrıca son 2 gündür havanın esmesi de balık fiyatlarını etkiliyor dedi.

AV YASAĞI 15 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Av yasaklarının 15 Nisan'da başlayacağını belirten Değirmenci, bu durumun Çanakkale'yi çok fazla etkilemeyeceğini belirtti. Çanakkale'de Saros Körfezi'nde, Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde ve Çanakkale'nin Kepez beldesinde dalyan avcılığı yapıldığını ifade eden Değirmencioğlu, Bu yasak Çanakkale'yi çok etkilemiyor. Bu dalyanlardan bize daha çok çeşit balık geliyor. Zargana, gümüş, turna, mırmır gibi balıklar çıkıyor. Bunun yanında boğazda oltayla yakalanan istavrit tezgahlarda yerini alıyor? dedi.

ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı
ÇANAKKALE Çanakkale'de etkili olan fırtına balık fiyatlarına olumsuz yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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