Çanakkale'de esrarengiz balık ölümleri

24.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:13

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda meydana gelen esrarengiz balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.



Tuzla Çayı üzerinde yüzlerce ölü sazan balığı gören vatandaşlar hem şaşkınlık hem de tedirginlik yaşıyor. Çok sayıda balığın telef olması sonrasında bölgeye giden Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dere suyundan ve telef olan balıklardan numune aldı. Yapılacak araştırmalar sonucu balıkların ölüm sebebi belirlenecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA