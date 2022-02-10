Çanakkale'de enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Çanakkale'de enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun köyünde 8 Şubat Salı günü, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) titiz ve kapsamlı çalışmalarının sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Enerji, Salı, 3. Sayfa, Haberler

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