Çanakkale'de enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı.
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun köyünde 8 Şubat Salı günü, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) titiz ve kapsamlı çalışmalarının sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa