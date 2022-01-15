Çanakkale'de emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Biga İlçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gazikemal Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Hayriye Açıksöz'den günlerdir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Açıksöz'ün cansız bedenini koltukta oturur halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Açıksöz'ün yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Açıksöz'ün cenazesi, Çarşı Camisinde öğle namazına takiben kılınan cenaze namazının ardından Karaçayır Mezarlığına defnedildi.