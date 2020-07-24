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Çanakkale'de elektrik şebekesi yapımı ihalesi

Çanakkale'de yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Çanakkale'de elektrik şebekesi yapımı ihalesi
24.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:21

Çanakkale'de yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 8 milyon 460 lira, geçici teminat bedeli ise 253 bin 800 lira olarak belirlendi.

İhale, 6 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: AA

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