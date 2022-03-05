Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak
AA, Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar 08.00-16.00 ve 09.00-16.00 saatlerinde, şebeke çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmalar süresince, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ile Gelibolu ilçenin Güneyli mücavir alanına elektrik verilemeyecek.
AA / Burak Akay - Güncel