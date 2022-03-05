Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar 08.00-16.00 ve 09.00-16.00 saatlerinde, şebeke çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ile Gelibolu ilçenin Güneyli mücavir alanına elektrik verilemeyecek.