Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak - Haberler
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Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık Pazar 00.00-06.30 saatlerinde, TEİAŞ fiziki irtibat sağlama çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, Çanakkale'nin merkeze bağlı Akçapınar, Akçeşme, Civler köyleri ve Kemerdere mahallesi, Ezine'ye bağlı Akköy, Köprübaşı, Derbentbaşı, Taştepe, Güllüce, Kızılköy, Balıklı, Bozeli, Bahçeli, Bilaller, Sapanca, Çınarköy, Kızıltepe, Şapköy, Çakmaklar, Aladağ, Yahya Çavuş ve Körüktaşı köyleri, Bayramiç ilçe merkezi ve bağlı köylerin tamamına elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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