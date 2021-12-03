Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık Pazar 00.00-06.30 saatlerinde, TEİAŞ fiziki irtibat sağlama çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, Çanakkale'nin merkeze bağlı Akçapınar, Akçeşme, Civler köyleri ve Kemerdere mahallesi, Ezine'ye bağlı Akköy, Köprübaşı, Derbentbaşı, Taştepe, Güllüce, Kızılköy, Balıklı, Bozeli, Bahçeli, Bilaller, Sapanca, Çınarköy, Kızıltepe, Şapköy, Çakmaklar, Aladağ, Yahya Çavuş ve Körüktaşı köyleri, Bayramiç ilçe merkezi ve bağlı köylerin tamamına elektrik verilemeyecek.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet