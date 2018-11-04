Çanakkale'de Elektrik Kesintisi

Çanakkale'de, bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın 01.00-06.00 saatlerinde arıza, bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı belirtildi.



Çalışmalar süresince, Çanakkale kent merkezi ve merkeze bağlı köylerin tümü ile resmi ve özel kurumlar, Kepez beldesi, Lapseki ilçe merkezi ve köyleri ile Çardak ve Umurbey beldeleri, Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyü, Çan ilçesine bağlı Dondurma ve Kilimli köyleri, Biga ilçesine bağlı Ahmetler, Ramazanlar, Paşaçayı köylerinde elektrik kesintisi uygulanacağı kaydedilen açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli aletlerin zarar görmemesi için tedbirli olunması uyarısı yapıldı.