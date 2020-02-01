Çanakkale'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

01.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:11

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki katlı bir inşaatta çalışan işçi, kalıbını söktüğü ıslak kalası taşıdığı sırada binanın yakınından geçen elektrik tellerinin akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sarısöğüt köyünde bina inşaatında çalışan işçi Mehmet Söğüt (38), binanın kalıp işinin sökümünde kullandığı ıslak ahşap kalasın, bina inşaatının yakınından geçen elektrik tellerine çarpmasıyla elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan Söğüt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA