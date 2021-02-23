Çanakkale'de durdurulan minibüste 17 sığınmacı tespit edildi
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Çanakkale'de durdurulan minibüste 17 sığınmacı tespit edildi

23.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:58
Çanakkale'de durdurulan minibüste 17 sığınmacı tespit edildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir minibüste 17 sığınmacı yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir minibüste 17 sığınmacı yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına geçileceği ihbarı üzerine 16 AEJ 872 plakalı minibüsü durdurdu.

Minibüste Afganistan uyruklu 17 sığınmacı olduğu tespit edildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Minibüs sürücüsü Y.M gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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