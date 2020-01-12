Çanakkale'de durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı

12.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:08

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gülpınar köyünde durdurdukları kamyonetin kasasında aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Bu kişiler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Aynı araçta bulunan ve düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA