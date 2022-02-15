Çanakkale'de durdurulan araçta 2,5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Çanakkale'de durdurulan araçta 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

AA, Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de durdurulan araçta 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

Çanakkale'de 2,5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 2,5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde iki şüphelinin temin ettikleri uyuşturucu maddeyi satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Gündoğdu köyü mevkisinde durdurdu.

Narkotik köpeği "Tatbik" ile araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Burak Akay - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Çanakkale, Esrar, Güncel, Haberler

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