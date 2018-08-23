Çanakkale'de Dönüş Yoğunluğu Erken Başladı

ÇANAKKALE'de tatilini erken tamamlayıp, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde boğaz geçişi yapmak isteyen sürücüler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Bayram ziyaretleri ve tatil dönüşü nedeniyle Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 3 kilometreye ulaştı.

Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi özellikle boğazın Avrupa yakasında tatilciler, uzun feribot kuyrukları oluşturmuştu. Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti. Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu. Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu. Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.

Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Çanakkale'de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu. Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki yoğunluk nedeniyle seferlerin doldur- boşalt sistemiyle yapıldığı belirtildi.

Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Kabatepe- Gökçeada hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 olmak üzere toplam 16 feribotla hizmet veriliyor.

- Çanakkale