Çanakkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Koray Demirtaş idaresindeki 34 UH 3343 plakalı otomobil, Assos Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Koray Demirtaş ile yanında bulunan oğlu Emir Demirtaş yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş