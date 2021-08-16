Çanakkale'de devrilen kepçenin altında kalan operatör öldü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.
Kırsal Camialan Mahallesi'nde bir tarlada iş makinesiyle çalışma yapan Saim Akçıl (60), makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akçıl'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akçıl'ın cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya