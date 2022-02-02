Çanakkale'de devrilen cipteki 6 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Çanakkale yönüne seyreden Ferhat Yıldırımçakar idaresindeki 65 AAZ 341 plakalı cip, Ayvacık Barajı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ferman, Vedat ve Ayhan Yıldırımçakar, Bayram Kaplan ve Zafer Yıldırım, ilk müdahalelerinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.