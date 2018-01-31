Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alayın sancağı Afrin'deki Mehmetçiğe teslim edildi

KİLİS - Çanakkale'de destan yazan 57'nci alayın sancağı Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekatın"a katılan Mehmetçiğe teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tarafından Afrin'deki Mehmetçiğe teslim edilmek üzere Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya Çanakkale'de destan yazan 57'nci alayın sancağı teslim edildi.

Teslim töreninde bir konuşma yapan, Belediye Başkanı Hasan Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na Kilis halkı adına teşekkür ettiğini ifade ederek, "57'nci alayın sancağını bizlere işletip gönderdiği için, 57'nci Alay biliyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Çanakkale harbinde kurulmuş, Mustafa Kemal'in direktifiyle Conkbayırı'nda savaşmış, 2 defa şehit olmuş, bir alayımızdır. 3 bin kişiden oluşan alay olmasına rağmen 3'de ikisi şehit olmuştur. En çok madalya alan en çok şehit veren alay olduğu içinde bizim askeri birlikler içerisinde 57'nci alay kurulmuyor. Onların anısına, çünkü onlar zirveyi yakalamışlardır. 57'nci Alay dünyada en çok madalya alan alay olarak tarihi geçmiştir. Ben bunun bir nişanesi, bir örneği olan 57'nci Alay sancağını almaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum. Şu anda Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu askerleriyle beraber Çanakkale'de 57'nci Alayın yaptığı gibi buralarda kahramanlık destanı yazıyorlar. Sınırlarımızı bütün terör örgütlerinden temizleyip, Suriyeli kardeşlerimiz güvenle kendi yurtlarına yuvalarına dönmelerini sağlayacaklardır. 57'nci Alayın sancağını 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na teslim edeceğim" dedi.

Başkan Hasan Kara, daha sonra 57'nci Alayın sancağını askerleri teslim etti.