Çanakkale'de depo hırsızlığı: 3 gözaltı
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Çanakkale'de depo hırsızlığı: 3 gözaltı

Çanakkale'de depo hırsızlığı: 3 gözaltı
07.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:46

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evin deposunu soyan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evin deposunu soyan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay 29 Nisan Çarşamba günü Bayramiç ilçesi Saçaklı köyü Kocaova mevkiinde iki katlı bir evin deposunda meydana geldi. M.Ç. isimli şahsa ait depoya giren R.T., Y.K. ve L.S. isimli hırsızlık zanlıları içeride bulunan; 2 adet su motoru, 1 adet kesim motoru, 2 adet 20'şer metre elektrik uzatma kablosu, 1 adet balta, 1 adet alet çantası, 1 adet spiral makinesi çalarak kayıplara karıştı.

Deposunun soyulduğunu fark eden M.Ç., durumu jandarmaya bildirdi. Hemen harekete geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bayramiç ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek olayı gerçekleştiren şahısların kimlik ve eşkal bilgilerini tespit etti.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 5 Mayıs Salı günü Ezine ilçesi Geyikli beldesinde R.T., Y.K. ve L.S. isimli hırsızlık zanlılarına operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılarla birlikte hırsızlığa konu malzemeler ele geçirilerek M.Ç.'ye teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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