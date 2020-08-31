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Çanakkale'de denizlerde av sezonu başlıyor

Çanakkale'de 1 Eylül itibariyle denizlerde bulunan av yasağı son buluyor.

Çanakkale'de denizlerde av sezonu başlıyor
31.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:09

Çanakkale'de 1 Eylül itibariyle denizlerde bulunan av yasağı son buluyor. Bugün son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılmaya başladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 1 Eylül itibariyle denizlerde gırgır tekneleriyle yapılan av yasağının kalkması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene; Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, balıkçıların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından bereketli bir yıl olması için dualar edilip, kurdele kesildi.

Tatar Reis gırgır balıkçı teknesinin kaptanı Murat Aksoy, "Bu akşam gece 00.00 itibariyle av sezonumuzdaki yasak kalkıyor. İnşallah bereketli bir sezon bekliyoruz. İlk etapta Kemer köyünden Marmara Denizi'ne açılacağız ve cihazlarımızla balık arayacağız. Beklentilerimiz şöyle; Karadeniz'de palamut görünüyor, bölgemizin meşhur balığı sardalyayı Saros'da avlayacağız. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz. Yarından itibaren herkesi tezgahlara bekliyoruz" dedi.

Gırgır teknelerinde korona virüs tedbirleri alındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili tedbirleri de aldıklarını belirten Aksoy, "Personel sayımız 23, biz de Covid-19'a karşı gerekli tedbirlerimizi aldık. Şu anda; dezenfektanlarımız, maskelerimiz ve eldivenlerimiz alındı. Personelimize gerekli testler yaptırıldı. Şu anda hazırız, 4 aylık bir sezona çıkıyoruz. Allah izin verirse bu süreçte denizle mücadele edeceğiz. Palamut bol olması bekleniyor bu sene inşallah" diye konuştu.

"Balık fiyatları yüzde 60-70 oranında ucuzlayacak"

S.S Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi de, "2020-2021 av sezonu bu akşam 00.00 itibariyle başlayacak. Denizlerimizde balığın çok olduğunu görüyoruz. İnşallah balıkçımız da rahat edecek. Bu sene inşallah her türlü balığı bekliyoruz. Balık fiyatları yüzde 60-70 ucuzlayacak. Vatandaşlarımız ucuz balık yiyecek" dedi.

"250 milyon TL'lik parasal değeri var"

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, "Bugün inşallah 2020-2021 avcılık sezonunu açacağız. İlimiz, su ürünleri açısından da ciddi bir potansiyeli olan bir il. Kıyı şeridi bakımından Türkiye'de Muğla'dan sonra en uzun kıyıya sahip olan yani 571 kilometrelik bir kıyıya sahip olan bir ilden bahsediyoruz. Dolayısıyla Marmara Denizimiz var Çanakkale Boğazımız var, adalarımızdaki kıyılarımız var, Edremit ve Saroz Körfezimiz var. Zengin av yataklarına sahip olan ender illerden bir tanesi. 11 binin üzerinde 12 bine yakın balıkçımızın bizden ruhsatlı olduğunu görüyoruz. 5 bin 400 balıkçının ruhsatlarını yenileyerek, 2019 yılında balıkçılık yaptığını gördük. 2019 yılında 5 bin tona yakın bir balığın avlandığını gördük. Tabi su ürünleri istihsali açısından 8 bin tonları buldu. Bunun parasal değeri ise 2019 yılı için 250 milyon TL'lik parasal değeri var" diye konuştu.

"Bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da, "Kendimizi şanslı hissediyoruz. Hamdolsun ilçemizde her şeye sahibiz. Denizimiz var, ormanlarımız var, verimli topraklarımız ve hayvancılığımız var. Kültürümüz ve tarihimiz var. Kemer köyümüzde açılış için bir aradayız. Ben balıkçı arkadaşlarımıza bereketli bir yıl diliyorum. Attıkları ağlar inşallah dolu dolu çıkar. Toplumumuz açısından da hem besin değeri yüksek olan hem de ekonomik olarak daha ucuza tükettikleri bir besin olarak inşallah bol bereketli bir dönem olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bu süreçte son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, selamlamalarla Kemer Limanı'ndan ayrılarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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