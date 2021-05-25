Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
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Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | 3. Sayfa

- Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı Çanakkale kordon boyunda denize düşen yaşlı adamı, suya giren bir polis memuru kurtardı.

- Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale kordon boyunda denize düşen yaşlı adamı, suya giren bir polis memuru kurtardı.

Olay bugün saat 10.30 sıralarında Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nde bulunan Subay Orduevi karşındaki kordon boyunda meydana geldi. Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla kapalı olan sahilde bir adamın denize düştüğü ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Yaşlı adamın suda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polislerden birini denize atlayarak yaşlı adamı çıkarttı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ramazan Bozkurt isimli yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Baygın halde olan Ramazan Bozkurt, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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