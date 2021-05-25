Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
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Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı

Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale kordon boyunda denize düşen yaşlı adamı, suya atlayan bir polis memuru kurtardı.

Çanakkale kordon boyunda denize düşen yaşlı adamı, suya atlayan bir polis memuru kurtardı.

Olay bugün saat 10.30 sıralarında Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nde bulunan Subay Orduevi karşındaki kordon boyunda meydana geldi. Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla kapalı olan sahilde bir adamın denize düştüğü ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Yaşlı adamın suda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polislerden birisi denize atlayarak yaşlı adamı çıkarttı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ramazan Bozkurt (80) isimli yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Baygın halde olan Ramazan Bozkurt, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı
Çanakkale'de denize düşen yaşlı adamı polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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