Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli - Haberler
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Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel
Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle feribot seferleri yapılamazken, deniz ulaşımı tamamen durdu.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle feribot seferleri yapılamazken, deniz ulaşımı tamamen durdu. Kentte yüz yüze eğitime ise bugün için ara verildi.

Çanakkale'de dünden beri etkili olan lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bu sabah planlanan feribot seferleri yapılamazken, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Lodos nedeniyle denizde oluşan dalgalar ise rıhtımı aşarak, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'ne kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '483-1-ÇNK' numaralı uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın kent genelinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60 ile 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise kentte bugün için yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.


Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Son Dakika Haberleri

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