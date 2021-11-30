Çanakkale'de deniz ulaşımına 'lodos' engeli

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle feribot seferleri yapılamazken, deniz ulaşımı tamamen durdu. Kentte yüz yüze eğitime ise bugün için ara verildi.

Çanakkale'de dünden beri etkili olan lodos nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bu sabah planlanan feribot seferleri yapılamazken, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Lodos nedeniyle denizde oluşan dalgalar ise rıhtımı aşarak, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'ne kadar ulaştı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise kentte bugün için yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.