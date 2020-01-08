Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2)
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Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2)

FERİBOT SEFERİ İPTALİÇanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından bugün saat 13.00'te Gökçeada'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'te ise Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri, hava koşullarındaki olumsuzluğun sürmesi nedeniyle iptal edildi.

08.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:37
Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü (2)

FERİBOT SEFERİ İPTALİ

'de Kuzey 'nde poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından bugün saat 13.00'te 'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'te ise Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri, hava koşullarındaki olumsuzluğun sürmesi nedeniyle iptal edildi.


Kaynak: DHA
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