29.10.2019 21:10

Çanakkale'de Cumhuriyet coşkusu

ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı saat 19.00'da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, 'İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüşte, 57. Alay Derneği, Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönümü nedeniyle 96 metrelik Türk bayrağı açtı. Yürüyüş, Troya Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Atılan havai fişekler, kordon boyunda ve iskele meydanında gökyüzünü aydınlatırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA