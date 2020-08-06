Çanakkale'de Covid-19 denetimleri
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Çanakkale'de Covid-19 denetimleri

Çanakkale'de, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelge kapsamında il merkezinde; maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri başladı.

Çanakkale'de Covid-19 denetimleri
06.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:48

Çanakkale'de, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelge kapsamında il merkezinde; maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri başladı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen 'Korona virüs denetimleri' konulu ek genelgeye göre, salgınla mücadelede için kent merkezinde gerekli uygulamalar gerçekleştirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve belediye çalışanlarından oluşan ekipler, kentin en işlek yerlerinden olan; İskele Meydanı, Kayserili Ahmet Paşa, Atatürk ve Troya ve İnönü caddelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçları tek tek durdurulup; yolcu sayısı, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarına bakıldı. Eksik görülen bazı konularda ise yetkililer, toplu taşıma aracını kullanan şoförlere uyarılarda bulundu.

Sosyal mesafe uyarısı

Öte yandan, kordon boyunda devamlı yaya devriye olarak gezen ekipler, kafe ve banklarda oturanlara sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş denetimlere katıldı

Çanakkale kordon boyunda bulunan iş yerlerini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek iş yerleri içerisindeki sosyal mesafe ve hijyen gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan denetimlerle ilgili de kısa bir açıklama yapan Aktaş, "Esnafımızın, getirilen kurallara uymaları, uygulanan tedbirlerin kendi sağlıkları için gerekli olduğunu ve bu tedbirlerin hayati önemde olduğunun farkında olarak hareket etmeleri çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için esnafımızın her birine teşekkür ediyorum. Çanakkaleli vatandaşlarımızın sağlığı için korona virüs salgını ile mücadeleye yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Millet olarak topyekun bir mücadele yürütüyoruz. Alınan tedbirlere uyarak çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çanakkaleli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Aktaş'a denetim sırasında, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Sağlık Müdürlüğü personelleri de eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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