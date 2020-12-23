- Çanakkale'de çöpte bulunan bebek otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi
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- Çanakkale'de çöpte bulunan bebek otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi

23.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:49

- Çanakkale'de çöpte bulunan bebek otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi Çanakkale'de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne Ezgi Ç.

- Çanakkale'de çöpte bulunan bebek otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi

BURSA - Çanakkale'de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne Ezgi Ç. gözaltına alınırken, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilen bebeğin cenazesi defnedilmek üzere memleketine gönderildi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak'ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu. Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüş, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

2 saat sonra yakalandılar

Asayiş Büro Cinayet masası dedektifleri yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı inceleme başlatarak, bölgedeki MOBESE ve diğer güvenlik kameralarını inceleyip, olayın failini 2 saatte yakaladı. Erkek arkadaşı Mustafa P.'nin, sevgilisi Ezgi Ç.'ye " Doktora gidelim, bebek bir zarar görmesin" sözlerine cevap veren Ezgi Ç., "Sorun yok, ben hallederim" dediği öğrenildi. Evinin tuvaletinde doğurduğu bebeği naylon poşete koyan anne Ezgi Ç., bebeğini çöp konteynerine attı.

Cinayet masası dedektifleri, anne Ezgi Ç.'nin yeni doğan bebeğini çöpe attığını kameralardan tespit etti. Ezgi Ç.'nin evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğin babası 21 Mustafa P.'de emniyete getirilerek sorguya alındı.

Kan donduran ifade

Bebeğini helada dünyaya getiren Ezgi Ç., emniyetteki ifadesinde uzun süre hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirterek, "Çocuğumu evde dünyaya getirdim. Ailem son ana kadar olayı bilmiyordu. Son ana kadar durumu ailemden sakladım. Doğumun ardından olayın şokunu üzerimden atlatamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım sonra eve döndüm" dediği ortaya çıktı.

Öte yandan, kızına yardım ettikleri iddia edilen Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. ile babası A.Ç. da evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilen bebeğin cenazesi defnedilmek üzere memleketine gönderildi.

- Çanakkale'de çöpte bulunan bebek otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi
- Çanakkale'de çöpte bulunan bebek otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi
- Çanakkale'de çöpte bulunan bebek otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi
- Çanakkale'de çöpte bulunan bebek otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

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