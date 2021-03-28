Çanakkale'de coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberi tanıtımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberi tanıtımı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Çanakkale'de coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberi tanıtımı yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından resmi coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberiyle ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından resmi coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberiyle ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'de yetişen her bir ürünün marka değere sahip olduğunu kaydetti.

İskenderoğlu, "gece gündüz" demeden Çanakkale'nin tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yüreğimiz bu topraklar için atıyor. Bu topraklar için yüreğiniz atıyorsa mesele tamamdır. Tarım ve tarım ürünlerinde çok iyi bir konumdayız. Ziraat odası başkanımız, coğrafi işaretin önemini fark etti. Müracaatını yaptı, takiplerini yaptık ve coğrafi işaret tescilini almış olduk. Coğrafi işaret tescili çok kıymetli. Ürünümüzün kaynağını, özelliklerini, nerede üretildiğini, nereye ait olduğunu gösterir. Aslında nüfus kağıdı gibidir. Şimdi kapya biberle aldığımız tescil sonrasında bu ürünlerimizde insanlar Yenice'yi, Çanakkale'yi görecekler. Çanakkale'yi daha çok tanıyacaklar. Buranın sadece tarımına değil turizmine de katkı sağlayacak."

Coğrafi işaret onayının alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden İskenderoğlu, Çanakkale'deki diğer projeler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Erkan Kandemir Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberi tanıtımı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 14:27:01. #1.15#
title