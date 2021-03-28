Çanakkale'de coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberi tanıtımı yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından resmi coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberiyle ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından resmi coğrafi işaret onayı alan Yenice kapya biberiyle ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'de yetişen her bir ürünün marka değere sahip olduğunu kaydetti.

İskenderoğlu, "gece gündüz" demeden Çanakkale'nin tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yüreğimiz bu topraklar için atıyor. Bu topraklar için yüreğiniz atıyorsa mesele tamamdır. Tarım ve tarım ürünlerinde çok iyi bir konumdayız. Ziraat odası başkanımız, coğrafi işaretin önemini fark etti. Müracaatını yaptı, takiplerini yaptık ve coğrafi işaret tescilini almış olduk. Coğrafi işaret tescili çok kıymetli. Ürünümüzün kaynağını, özelliklerini, nerede üretildiğini, nereye ait olduğunu gösterir. Aslında nüfus kağıdı gibidir. Şimdi kapya biberle aldığımız tescil sonrasında bu ürünlerimizde insanlar Yenice'yi, Çanakkale'yi görecekler. Çanakkale'yi daha çok tanıyacaklar. Buranın sadece tarımına değil turizmine de katkı sağlayacak."

Coğrafi işaret onayının alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden İskenderoğlu, Çanakkale'deki diğer projeler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin